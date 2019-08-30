День в ООС: боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. С начала этих суток российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил.
"Во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - проинформировали в штабе ООС.
Напомним, 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.