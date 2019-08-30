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День в ООС: бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

День в ООС: бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. З початку цієї доби російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил. А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил.

"Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - проінформували у штабі ООС.

Нагадаємо, 29 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

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