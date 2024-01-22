День светлого Брауни. Что еще можно отметить 22 января

Сегодня, 22 января, любители десертов во всем мире отмечают День светлого Брауни. Событие было основано в США, где этот десерт является очень популярным, пишет УНН.

Рецепты светлого Брауни впервые на появились на страницах американских кулинарных книг в начале ХХ века.

Тогда это пирожное называли Блонди.

Популярность светлого брауни начала расти в 40-50-х годах ХХ века, как привлекательная альтернатива шоколадному брауни.

Светлые пирожные уникальны тем, что в них вместо какао используется коричневый сахар, который придает им теплый, насыщенный ирисковый вкус. Для их приготовления, как правило, используется больше муки, чем для приготовления традиционных Брауни, что способствует их особой текстуре.

Адаптивность Блонди позволяет добавлять различные вкусовые добавки, такие как ваниль, ириски, кокос, орехи, ириски и многое другое, что делает их универсальным лакомством на любой вкус.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти Тимофея.

Тимофей учеником и последователем апостола Павла. Считается, что именно Тимофей был последним, кто разговаривал с апостолом Павлом перед его смертью.

Тимофей проповедовал христианство во многих землях.

По преданию, однажды его схватили язычники и забили камнями до смерти.

Именины 22 января празднуют Тимофей, Юрий, Иван.