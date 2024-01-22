День світлого Брауні. Що ще можна відзначити 22 січня

Сьогодні, 22 січня, любителі десертів у всьому світі відзначають День світлого Брауні. Подія була започаткована у США, де цей десерт є дуже популярним, пише УНН.

Рецепти світлого Брауні вперше на з’явилися на сторінках американських кулінарних книг на початку ХХ століття.

Тоді це тістечко називали Блонді.

Популярність світлого брауні почала зростати в у 40-50-х роках ХХ століття, як приваблива альтернатива шоколадному Брауні.

Світлі тістечка унікальні тим, що в них замість какао використовується коричневий цукор, який надає їм теплого, насиченого ірискового смаку. Для їх приготування, як правило, використовується більше борошна, ніж для приготування традиційних Брауні, що сприяє їхній особливій текстурі.

Адаптивність Блонді дозволяє додавати різні смакові добавки, такі як ваніль, іриски, кокос, горіхи, іриски та багато іншого, що робить їх універсальними ласощами на будь-який смак.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти Тимофія.

Тимофій учнем та послідовником апостола Павла. Вважається, що саме Тимофій був останнім, хто розмовляв з апостолом Павлом перед його смертю.

Тимофій проповідував християнство у багатьох землях.

За переказом, одного разу його схопили язичники та забили камінням до смерті.

Іменини 22 січня святкують Тимофій, Юрій, Іван.