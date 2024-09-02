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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 11:59  •  36917 просмотра

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Эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении.

2 сентября 1996 года в Украине началась денежная реформа, и наше государство получило свою национальную валюту - гривну. И, конечно, как и практически каждая валюта мира, гривна привлекла внимание фальшивомонетчиков.

Как с годами усиливалась защита гривны, на что первым необходимо обратить внимание, чтобы вам не подсунули фальшивые деньги, и как некогда полученный опыт позволяет выявлять уже нынешние высокотехнологичные подделки - об этом по случаю 28-летия гривны рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По информации Нацбанка Украины, по итогам первого полугодия 2024 года на миллион штук настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки. По сравнению с прошлым годом прирост подделок достиг 62%.

При этом специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз отмечают, что хотя проблема подделок является актуальной и постоянной, однако в последнее время не было зафиксировано значительного роста количества подделок, которые попадают на экспертизу.

"Злоумышленники пытаются подделать именно купюры большего номинала. Был период, когда массово попадали на исследование фальшивые купюры номиналом 200 гривен образца 2007 года и номиналом 500 гривен образца 2006 года", - рассказывают эксперты.

Специалисты подчеркивают, что мошенники пытаются имитировать ключевые элементы защиты банкнот, такие как шероховатые места и полиграфические способы печати. На сегодня гривна защищена тремя типами печати: металлографской, плоской и высокой. И хотя фальшивомонетчики пытаются воспроизвести многие из этих элементов, но все равно проявляются слабые места подделок.

В банкнотах присутствуют три вида печати - офсетная, глубокая и высокая. Например, серия банкноты выполнена высоким способом печати или вдавливанием. Это делает элемент таким, что отличается на ощупь от остальных на банкнотной бумаге. Некоторые элементы украинских банкнот можно увидеть при определенных условиях, в частности, наклонив их под правильным углом. Например, на 100-гривневой банкноте на номинале можно увидеть слово "гривен", если посмотреть на нее искоса. Аналогичный элемент защиты присутствует и на других банкнотах

- отмечают специалисты КНИГСЭ.

Также специалисты напоминают, что без специального оборудования пользователям довольно сложно отличить фальшивые деньги от настоящих. Несмотря на это, существуют несколько основных характеристик, на которые следует обращать внимание, а именно:

  • Водяные знаки (проверьте, есть ли водяной знак на купюре, держа ее против света. Этот знак должен быть четким и однородным);
  • Защитная лента (на многих банкнотах есть специальная лента, которая встроена в бумагу. Она должна быть хорошо видимой под разными углами);
  • Микропечать (внимательно рассмотрите мелкие надписи и элементы на банкноте. Поддельные купюры часто имеют размытую или нечеткую микропечать);
  • Тактильные элементы (на настоящих банкнотах есть рельефные элементы, которые можно почувствовать на ощупь. Обычно это буквы или цифры);
  • Цветовые переходы (некоторые элементы на купюре могут менять цвет при изменении угла обзора. Это может быть, например, число номинала).

Что касается того, как специалистам удается достаточно быстро распознать поддельные деньги, то здесь на помощь приходят не только современная техника, но и предыдущий опыт коллег. Мало кто знает, но именно благодаря специалистам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в конце 70-х годов удалось задержать наиболее известного и талантливого фальшивомонетчика советского союза Сергея Баранова. Его поддельные купюры номиналом 25 рублей расходились по всему ссср.

"Его подделки настолько точно воспроизводили официальную валюту, что даже опытные кассиры банков и работники финансовых учреждений не могли их отличить от настоящих. Довольно долго Баранову удавалось незаметно осуществлять свою деятельность, пока КНИИСЭ не получил несколько подозрительных купюр для исследования. Эксперты института, имея передовое на то время оборудование и большой опыт, смогли выявить тонкие детали, которые отличали подделки от настоящих денег", - вспоминают эксперты КНИИСЭ.

Готівки в обігу з початку року побільшало на 36,5 млрд гривень - НБУ 17 июля 2024, 15:29 • 30675 просмотров

Захар Подкидышев

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