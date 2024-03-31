День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта

Сегодня, 31 марта, все желающие могут присоединиться к празднованию события, посвященного одной из самых выдающихся туристических достопримечательностей современности и сооружению, ставшему олицетворением гениальности архитектурной и инженерной мысли - Дню Эйфелевой башни, пишет УНН.

Именно 31 марта 1889 года на Марсовом поле в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни.

Башня получила название в честь своего создателя - Густава Эйфеля. Изначально считалось, что сооружение является временным, ведь она устанавливалась как символ богатства и независимости французского народа в честь столетия революции и для проведения международной выставки. После окончания выставки. конструкцию планировали разобрать, но довольно быстро передумали, и она теперь является одним из символов Парижа.

В Украине сегодня отмечается День флориста. Событие посвящено внесению этой профессии в государственный реестр специальностей с кодом - 7331.

Также во многих странах сегодня отмечается День декольте.

Событие было основано в 2002 году компанией-производителем женского белья в Южно-Африканской Республике.

С момента своего основания событие имело большой успех в интернете. Пользователи с радостью устраивали фото-челленджи, а другие оценивали снимки и определяли победителя в различных номинациях. Главным призом считалась виртуальная награда "Декольте года".

Еще сегодня можно присоединиться к Всемирному дню резервного копирования

Цель события - привлечь внимание всех людей, которые работают с цифровыми данными, о важности их сохранения. Каждый пользователь сам должен удостовериться в том, что вся важная информация на его смартфоне, компьютере или гаджете сохранена, а затем распространить знания о необходимости создания резервных копий среди других пользователей.

Сегодня христиане отмечают Воскресение Господне.

В 325 году в городе Никее состоялся первый Вселенский собор в истории христианства. Тогда было принято решение праздновать Пасху в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния.

Так как эти события не имеют постоянной даты, христианская Пасха - "передвижной" праздник с временными рамками от 4 апреля до 8 мая. В XVI веке в связи с введением григорианского календаря католики перешли на него и таким образом изменили систему летоисчисления, поэтому Пасху они отмечают раньше чем христиане, придерживающиеся юлианского или новоюлианского календаря.

Традиции празднования Пасхи у католиков и православных во многом совпадают. Например, соблюдение Великого поста и Страстной недели. Верующие ограничивают питание и развлечения и уделяют больше времени молитвам. Таким образом они венчают жертвы Христа ради спасения человечества. Однако пост у католиков имеет значительные послабления: длится не так долго и большую часть времени разрешается употреблять молочные продукты.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День памяти святителя, архиепископа Солунского Григория Паламы.

Мужчина родился в III веке в Малой Азии в богатой семье. По достижении совершеннолетия Григорий принял монашеский постриг, посетил монастырь на горе Афон, а затем уединился в пустыне.

Через 30 лет вернулся, и по предложению патриарха Константинопольского стал архиепископом. Умер в глубокой старости.

Именины сегодня празднуют Григорий, Яков.