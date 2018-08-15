Демонтированы МАФы, причастные к массовому отравлению шаурмой в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Точки продажи шаурмы, которые вызвала массовое отравление людей в столице были демонтированы. Со ссылкой на пресс-службу Главного управления Держпродспоживслужбы в г. Киеве передает УНН.
"По результатам проведенного обследования на объектах выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в связи с чем открытое уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Также выдано Решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов цеха по изготовлению мясных изделий и составлен Протокол на сумму шести необлагаемых минимумов. Точки продаж шаурмы, которые вызвали массовое отравление людей - демонтированы , - рассказали в пресс-службе.
В Держпродспоживслужби м. Киева добавили, что обследовано 59 объектов, открыто уголовное производство, составлено 8 административных протоколов по ст. 164 КУоАП (ГУНП) и ст. 65 ЗУ "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных", выдано Решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов, приостановлена работа 25 объектов совместно с Национальной полицией, выдано предписание об устранении нарушений.
"По представлению Держпродспоживслужбы м. Киева Департаментом городского благоустройства КГГА демонтировано 20 незаконных объектов, где изготавливали и продавали шаурму без разрешительной документации", - резюмировали в пресс-службе.
Напомним, в Киеве массово отравились шаурмой. На 7 августа количество заболевших достигло 92 человек, из них 12 детей.
Позже стало известно, курятину для шаурмы, которой массового отравились в Киеве, привозили от одного производителя из Житомирской области.