Демонтовано МАФи, причетні до масового отруєння шаурмою у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Точки продажу шаурми, які спричинила масове отруєння людей у столиці були демонтовані. З посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві передає УНН.
“За результатами проведеного обстеження на об’єктах виявлено ряд порушень вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, у зв’язку з чим відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Також видано Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів цеху по виготовленню м’ясних виробів та складено Протокол на суму шести неоподаткованих мінімумів. Точки продажу шаурми, яка спричинила масове отруєння людей — демонтовані”, — розповіли у прес-службі.
У Держпродспоживслужбі м. Києва додали, що обстежено 59 об’єктів, відкрито кримінальне провадження, складено 8 адміністративних протоколів за ст. 164 КУпАП (ГУНП) та ст. 65 ЗУ “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин”, видано Рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, призупинено роботу 25 об’єктів спільно з Національною поліцією, видано Приписи про усунення порушень.
“За поданням Держпродспоживслужби м. Києва Департаментом міського благоустрою КМДА демонтовано 20 незаконних об’єктів, де виготовляли та продавали шаурму без дозвільної документації”, — резюмували у прес-службі.
Нагадаємо, у Києві масово потруїлися шаурмою. На 7 серпня кількість хворих сягнула 92 людей, із них 12 дітей.
Пізніше стало відомо, курятину для шаурми, якою масового отруїлися в Києві, привозили від одного виробника з Житомирської області.