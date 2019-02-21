Демократы в конгрессе хотят заблокировать чрезвычайное положение Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Демократы в палате представителей конгресса США в четверг, 21 февраля, подадут резолюцию, чтобы заблокировать усилия президента Дональда Трампа по объявлению чрезвычайного положения в стране для обеспечения финансирования стены вдоль границы США и Мексики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Принятие резолюции, скорее всего, приведет к голосованию полного состава палаты до середины марта.
Трамп подписал декларацию о чрезвычайном положении в США, чтобы гарантировать строительство стены на юго-западной границе, что, по его словам, прекратит нелегальную иммиграцию и незаконный оборот наркотиков.
Этот шаг позволит президенту обойти конгресс, чтобы потратить больше денег на возведение стены. Демократы резко выступают против пограничной стены.
Конгресс выделил Трампу около 1,4 миллиарда долларов на приграничные фортификационные сооружения. Это гораздо меньше тех 5,7 миллиарда долларов, которые хотел президент США.
На днях 16 американских штатов обратились в суд из-за введенного президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения.