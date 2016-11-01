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15 марта, 19:03 • 114083 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163461 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136097 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128725 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111890 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104940 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101060 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Демократы будут судиться с Д.Трампом из-за запугивания избирателей

Демократы будут судиться с Д.Трампом из-за запугивания избирателей

Киев • УНН

 • 7728 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Демократические партийные чиновники подали в суд на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в четырех ключевых штатах и обвинили республиканца в запугивании избирателей, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Трамп стремится продвигать цели своей кампании "запугиванием избирателей" с помощью громкого микрофона в стране, призывая своих сторонников принять участие в незаконном запугивании", - пишет Демократическая партия штата Огайо.

Отметим, что в исках, поданных в федеральные суды в Пенсильвании, Неваде, Аризоне и Огайо, демократы утверждали, что официальные представители Д.Трампв и Республиканской партии проводили "кампанию запугивания избирателей", что нарушает Акт об избирательных правах 1965 года.

Представители Д.Трампв отказались давать комментарии относительно этого заявления.

Как сообщал УНН, лидер демократов в сенате Конгресса США Гэри Рид написал письмо на имя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, в котором потребовал опубликовать имеющиеся у ведомства данные о связи кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его ключевых советников с властями России.

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