Демократы будут судиться с Д.Трампом из-за запугивания избирателей

"Трамп стремится продвигать цели своей кампании "запугиванием избирателей" с помощью громкого микрофона в стране, призывая своих сторонников принять участие в незаконном запугивании", - пишет Демократическая партия штата Огайо.

Отметим, что в исках, поданных в федеральные суды в Пенсильвании, Неваде, Аризоне и Огайо, демократы утверждали, что официальные представители Д.Трампв и Республиканской партии проводили "кампанию запугивания избирателей", что нарушает Акт об избирательных правах 1965 года.

Представители Д.Трампв отказались давать комментарии относительно этого заявления.

Как сообщал УНН, лидер демократов в сенате Конгресса США Гэри Рид написал письмо на имя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, в котором потребовал опубликовать имеющиеся у ведомства данные о связи кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его ключевых советников с властями России.