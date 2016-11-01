Демократи судитимуться з Д.Трампом за залякування виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Демократичні партійні чиновники подали в суд на кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа у чотирьох ключових штатах і звинуватили республіканця у залякуванні виборців, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Трамп прагне просувати цілі своєї кампанії „залякуванням виборців“ за допомогою найгучнішого мікрофона в країні, закликаючи своїх прихильників взяти участь в незаконному залякуванні”, — пише Демократична партія штату Огайо.
Зазначимо, що у позовах, поданих в федеральні суди в Пенсільванії, Неваді, Арізоні і Огайо, демократи стверджували, що офіційні представники Д.Трампа і Республіканської партії проводили “кампанію залякування виборців”, що порушує Акт про виборчі права 1965 року.
Представники Д.Трампа відмовилися давати коментарі стосовно цієї заяви.
Як повідомляв УНН, лідер демократів в сенаті Конгресу США Гері Рід написав лист на ім’я директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі, в якому зажадав опублікувати наявні у відомства дані про зв’язки кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і його ключових радників з владою Росії.