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Демократы и республиканцы договорились о бюджете США на 2018 год в размере 1,3 трлн долларов

Демократы и республиканцы договорились о бюджете США на 2018 год в размере 1,3 трлн долларов

Киев  •  УНН

 • 11812 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Демократы и республиканцы в Конгрессе США во время переговоров за закрытыми дверями в понедельник согласовали расходные статьи бюджета на 2018 финансовый год (начался с 1 октября 2017 года) в размере 1,3 трлн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.

По сведениям АР, официальное заявление о достижении договоренностей по вопросам бюджета будет озвучено уже во вторник, а голосование пройдет в четверг в Палате представителей Конгресса США. Обе стороны пришли к компромиссу по многим вопросам. Так, республиканцы добились увеличения на 10% оборонного бюджета, а демократы — финансирования модернизации инфраструктуры, борьбы с опиоидным кризисом и широкого круга внутренних программ страны.

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Однако демократы отказались поддерживать предложенные американским лидером Дональдом Трампом изменения иммиграционного законодательства. Он был готов заключить соглашение с членами Конгресса о временном возобновлении программы защиты от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals), в обмен на финансирование строительства стены на южной границе США в размере 25 млрд долларов. На этом американский лидер отреагировал в Twitter: “Демократы не хотят помочь DACA. Было бы так просто заключить сделку!”

При этом агентство отмечает, что демократы, скорее всего, уступят Трампу и не будут противиться выделению 1,6 млрд долл. на строительство физического барьера, но выступают против значительного увеличения штата сотрудников иммиграционных служб. Они также не одобряют намерение республиканцев ограничить финансирование абортов.

Обе палаты Конгресса США утвердить проект бюджета на этот год, чтобы не допустить прекращения работы правительства. Последняя резолюция о его временном финансировании заканчивается 23 марта.

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Напомним, президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов США до пятницы, 23 марта.

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