Демократи і республіканці домовилися про бюджет США на 2018 рік у розмірі 1,3 трлн доларів

За відомостями АР, офіційно про досягнення домовленостей з питань бюджету буде оголошено вже у вівторок, а голосування пройде в четвер у Палаті представників Конгресу США. Обидві сторони прийшли до компромісу з багатьох питань. Так, республіканці домоглися збільшення на 10% оборонного бюджету, а демократи - фінансування модернізації інфраструктури, боротьби з опіоїдною кризою і широкого кола внутрішніх програм країни.

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Однак демократи відмовилися підтримувати запропоновані американським лідером Дональдом Трампом зміни імміграційного законодавства. Він був готовий укласти угоду з членами Конгресу про тимчасове відновлення програми захисту від депортації нелегальних іммігрантів, які в'їхали до Сполучених Штатів неповнолітніми (Deferred Action for Childhood Arrivals), в обмін на фінансування спорудження стіни на південному кордоні США в розмірі 25 млрд доларів. На це американський лідер відреагував у Twitter: "Демократи не хочуть допомогти DACA. Було б так просто укласти угоду!"

При цьому агентство зазначає, що демократи, швидше за все, поступляться Трампу і не будуть противитися виділенню 1,6 млрд дол. на будівництво фізичного бар'єру, але виступають проти значного збільшення штату співробітників імміграційних служб. Вони також не схвалюють намір республіканців обмежити фінансування абортів.

Обидві палати Конгресу США мають затвердити проект бюджету на цей рік, щоб не допустити припинення роботи уряду. Остання резолюція про його тимчасове фінансування закінчується 23 березня.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп збирається ввести мита на ряд товарів з Китаю в розмірі 60 млрд доларів США до п'ятниці, 23 березня.