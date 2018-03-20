Демократи і республіканці домовилися про бюджет США на 2018 рік у розмірі 1,3 трлн доларів

ukru
11:23 • 11411 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 69379 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 60190 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 112221 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 123655 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 174020 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 160302 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 205350 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130463 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134345 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
51 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 88176 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 126071 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 102505 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 129739 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 91532 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 69379 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 112221 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 129739 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 126071 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 205350 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 6598 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 32097 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 34211 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 59336 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 70990 перегляди
Актуальне
Демократи і республіканці домовилися про бюджет США на 2018 рік у розмірі 1,3 трлн доларів

Демократи і республіканці домовилися про бюджет США на 2018 рік у розмірі 1,3 трлн доларів

Київ • УНН

 • 11814 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Демократи і республіканці в Конгресі США під час переговорів за закритими дверима в понеділок погодили витратні статті бюджету на 2018 фінансовий рік (почався з 1 жовтня 2017 року) в розмірі 1,3 трлн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.

За відомостями АР, офіційно про досягнення домовленостей з питань бюджету буде оголошено вже у вівторок, а голосування пройде в четвер у Палаті представників Конгресу США. Обидві сторони прийшли до компромісу з багатьох питань. Так, республіканці домоглися збільшення на 10% оборонного бюджету, а демократи - фінансування модернізації інфраструктури, боротьби з опіоїдною кризою і широкого кола внутрішніх програм країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп планує запровадити вищу міру покарання для наркоторговців

Однак демократи відмовилися підтримувати запропоновані американським лідером Дональдом Трампом зміни імміграційного законодавства. Він був готовий укласти угоду з членами Конгресу про тимчасове відновлення програми захисту від депортації нелегальних іммігрантів, які в'їхали до Сполучених Штатів неповнолітніми (Deferred Action for Childhood Arrivals), в обмін на фінансування спорудження стіни на південному кордоні США в розмірі 25 млрд доларів. На це американський лідер відреагував у Twitter: "Демократи не хочуть допомогти DACA. Було б так просто укласти угоду!"

При цьому агентство зазначає, що демократи, швидше за все, поступляться Трампу і не будуть противитися виділенню 1,6 млрд дол. на будівництво фізичного бар'єру, але виступають проти значного збільшення штату співробітників імміграційних служб. Вони також не схвалюють намір республіканців обмежити фінансування абортів.

Обидві палати Конгресу США мають затвердити проект бюджету на цей рік, щоб не допустити припинення роботи уряду. Остання резолюція про його тимчасове фінансування закінчується 23 березня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США відхилили позов Каліфорнії з проханням заборонити створення стіни на кордоні з Мексикою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп збирається ввести мита на ряд товарів з Китаю в розмірі 60 млрд доларів США до п'ятниці, 23 березня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.96
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31