"Дело 24‑х": прокуратура рф требует от 16 до 24 лет для пленных украинцев из полка "Азов"

Российская прокуратура требует для 24 военнопленных из украинского полка "Азов" сроки от 16 до 24 лет лишения свободы, для всех мужчин — в учреждениях строгого режима. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Медиазону.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались прения по делу 24 военнопленных из украинского полка "Азов".

"Прокуратура запросила для обвиняемых сроки от 16 до 24 лет лишения свободы, для всех мужчин — в учреждениях строгого режима", - говориться в сообщении.

Девять обвиняемых — женщины. Двоих украинцев уже обменяли, поэтому их судят заочно. Еще один, Александр Ищенко, умер в СИЗО, и дело против него прекратили.

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Отмечается, что восемь женщин, оказавшихся на скамье подсудимых в Ростове, работали поварихами и готовили еду для военных. Кто-то попал в плен в Мариуполе, другие были задержаны при фильтрации, когда пытались покинуть город, оккупированный россией после тяжелых боев весной 2022 года.

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Дополнение

Более года, с 6 мая 2023 года ни одного бойца "Азова" не было в обменах. Об этом заявил офицер полка Национальной гвардии "Азов", бывший военнопленный Владислав Дутчак с позывным "Доцент". В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что циничная и подлая битва ведется россиянами в вопросах переговорных и они умышленно их не отдают.