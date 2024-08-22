Делегация Вселенского Патриархата прибыла в Киев: запланировали встречи для поиска путей взаимопонимания в церковном вопросе
Киев • УНН
Представители Вселенского Патриархата посетили Украину для участия в праздновании Дня Независимости. Делегация встретится с властями и церковными деятелями для поиска путей взаимопонимания между православными Украины.
Представители Вселенского Патриархата прибыли в Украину. Делегация встретится с властями и церковными деятелями для поиска путей взаимопонимания между православными Украины, сообщили в ставропигии Вселенского Патриархата в Украине 21 августа, пишет УНН.
Детали
«После коммуникации представителей Офиса Президента Украины с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем в Украину прибыла делегация Вселенского Патриархата», - говорится в сообщении ставропигии в Facebook.
В состав делегации вошли: архиепископ Виннипегский, митрополит УПЦ Канады Иларион, митрополит Писидийский Иов и патриарший диакон Епифаний Каменевич.
«Приезд делегации в том же составе планировался еще в прошлом году, однако по непредсказуемым техническим причинам ее визит был отложен», - отметили в ставропигии.
Делегация, как сообщается, «примет участие в празднованиях по случаю 33-й годовщины Независимости Украины и встретится с представителями государственной власти и церковными деятелями».
Отдельное внимание будет уделено поиску путей взаимопонимания между православными Украины и диалогу для достижения единства в церковном вопросе
21 августа, сразу после прибытия в Киев, члены делегации, по сообщению, посетили ставропигию Вселенского Патриархата в Украине - Андреевскую церковь, где отслужили короткий молебен за победу Украины, мужественный украинский народ и церковный мир в Украине.
Зеленський обговорив з Патріархом Варфоломієм закон про заборону УПЦ (МП) в Україні21 августа 2024, 16:44 • 20380 просмотров