Делегация Вселенского Патриархата прибыла в Киев: запланировали встречи для поиска путей взаимопонимания в церковном вопросе

Представители Вселенского Патриархата прибыли в Украину. Делегация встретится с властями и церковными деятелями для поиска путей взаимопонимания между православными Украины, сообщили в ставропигии Вселенского Патриархата в Украине 21 августа, пишет УНН.

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«После коммуникации представителей Офиса Президента Украины с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем в Украину прибыла делегация Вселенского Патриархата», - говорится в сообщении ставропигии в Facebook.

В состав делегации вошли: архиепископ Виннипегский, митрополит УПЦ Канады Иларион, митрополит Писидийский Иов и патриарший диакон Епифаний Каменевич.

«Приезд делегации в том же составе планировался еще в прошлом году, однако по непредсказуемым техническим причинам ее визит был отложен», - отметили в ставропигии.

Делегация, как сообщается, «примет участие в празднованиях по случаю 33-й годовщины Независимости Украины и встретится с представителями государственной власти и церковными деятелями».

Отдельное внимание будет уделено поиску путей взаимопонимания между православными Украины и диалогу для достижения единства в церковном вопросе - отметили в ставропигии.

21 августа, сразу после прибытия в Киев, члены делегации, по сообщению, посетили ставропигию Вселенского Патриархата в Украине - Андреевскую церковь, где отслужили короткий молебен за победу Украины, мужественный украинский народ и церковный мир в Украине.

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