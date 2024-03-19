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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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18 марта 2024, 09:47  •  141156 просмотра

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18 марта 2024, 08:54  •  133724 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 06:06  •  132237 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191838 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191018 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  385298 просмотра

Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

Украинская делегация приняла участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи в Брюсселе, где представила проект резолюции по десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Война •   •  10561 просмотра
Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио

В Сумской и Харьковской областях специалисты восстановили доступ к радио и украинскому телевидению почти на всех объектах после российских обстрелов.

Война •   •  9644 просмотра
В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио

Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Немецкого офицера по военным закупкам по имени Томас Х. обвиняют в попытке передачи секретной информации российской разведке.

Новости Мира •   •  8860 просмотра
Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии

Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Украина провела встречу в Лондоне с Великобританией и Эстонией с целью укрепления цифрового сотрудничества, представив свое инновационное видение и определив потенциальные совместные проекты в таких сферах, как искусственный интеллект и цифровые государственные услуги.

политика •   •  8814 просмотра
Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Блинкен заверил Филиппины в дальнейшей "железной" поддержке США и выполнении оборонных обязательств на фоне напряженности в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море.

Новости Мира •   •  7968 просмотра
Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокирование основных дорог по всей Польше 20 марта, ожидается, что к протестам присоединятся около 70 000 фермеров.

Новости Мира •   •  11296 просмотра
Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше

Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление по поводу того, что Конгресс США до сих пор не утвердил пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов для противодействия российской войне.

политика •   •  14579 просмотра
Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято

Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом политику санкций против россии, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге на сумму более 6 миллиардов евро для восстановления Украины и готовность Люксембурга присоединиться к реализации 7-го пункта Мирной формулы Президента Зеленского.

Война •   •  19451 просмотра
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома в нижегородской области рф.

Война •   •  16840 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь

Министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей, подчеркнув общую приверженность к долгосрочной поддержке Украины.

Война •   •  17731 просмотра
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь