Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии

В понедельник, 18 марта, в Брюсселе начала свою работу Одиннадцатая пленарная сессия Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ), к которой присоединилась и украинская делегация. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Детали

Отмечается, что постоянная делегация Верховной Рады Украины представлена 7 народными депутатами Украины во главе с председателем Постоянной делегации Иваном Крулько, которого в этом году избрали Сопрезидентом ПА ЕВРОНЕСТ.

В состав делегации вошли Владимир Арьев, Елена Винтоняк, Олег Мейдич, Игорь Молоток, Александр Васюк, Ольга Стефанишина.

В рамках первых рабочих дней состоялись встречи в формате "политических семей", заседания четырех постоянных комитетов, бюро ПА ЕВРОНЕСТ, рабочих групп по вопросам Соглашения об ассоциации и по вопросам Беларуси.

На рассмотрение ПА ЕВРОНЕСТ украинская делегация также представила проект специальной резолюции к десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину, голосование по которой запланировано на 20 марта во время пленарной сессии Ассамблеи. Поэтому 20 марта делегация продолжает работу в формате пленарных заседаний - резюмировали в пресс-службе ВР.

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Дополнение

Кроме того, во время заседаний постоянных комитетов состоялся ряд тематических дебатов, в частности, по: усилению гражданско-безопасного измерения Восточного партнерства на фоне войны в Украине, энергетической инфраструктуры и ее безопасности, включая вызовы для интеграции и потребности в послевоенном восстановлении в странах Восточного партнерства.

Кроме того, во время заседания члены Парламентской ассамблеи ЕС обсудили экономические последствия российской военной агрессии для Украины и региона Восточного партнерства.

Отдельными темами для дебатов также стали имплементации экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства, социальная поддержка и интеграция несовершеннолетних, спасающихся от войны, в Европейском Союзе, а также цифровизация и доступ к социальным услугам и правам в контексте развития трансграничного социального измерения Восточного партнерства.

Напомним

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что ЕС планирует поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до конца 2024 года, а к концу марта цифра составит около половины.