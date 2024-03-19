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Делегация Украины в Парламентской ассамблее ЕС представила проект резолюции к десятой годовщине российской агрессии
Украинская делегация приняла участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи в Брюсселе, где представила проект резолюции по десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
В большинстве населенных пунктов Сумщины и Харьковщины после обстрелов рф возобновили трансляцию телевидения и радио
В Сумской и Харьковской областях специалисты восстановили доступ к радио и украинскому телевидению почти на всех объектах после российских обстрелов.
Германия обвиняет офицера агентства военных закупок в шпионаже в пользу россии
Немецкого офицера по военным закупкам по имени Томас Х. обвиняют в попытке передачи секретной информации российской разведке.
Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту
Украина провела встречу в Лондоне с Великобританией и Эстонией с целью укрепления цифрового сотрудничества, представив свое инновационное видение и определив потенциальные совместные проекты в таких сферах, как искусственный интеллект и цифровые государственные услуги.
Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США
Блинкен заверил Филиппины в дальнейшей "железной" поддержке США и выполнении оборонных обязательств на фоне напряженности в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море.
Завтра около 70 тысяч фермеров выйдут на протесты по всей Польше
Польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокирование основных дорог по всей Польше 20 марта, ожидается, что к протестам присоединятся около 70 000 фермеров.
Кулеба: шокирует, что решение о помощи от США еще не принято
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление по поводу того, что Конгресс США до сих пор не утвердил пакет помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов для противодействия российской войне.
Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом политику санкций против россии, конфискацию замороженных российских активов в Люксембурге на сумму более 6 миллиардов евро для восстановления Украины и готовность Люксембурга присоединиться к реализации 7-го пункта Мирной формулы Президента Зеленского.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
Масштабная воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома в нижегородской области рф.
Министр обороны США впервые собрал на заседание руководящую группу коалиции возможностей для Украины: о чем шла речь
Министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей, подчеркнув общую приверженность к долгосрочной поддержке Украины.