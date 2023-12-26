Делегации со всего мира в этом году были в Одесской области: в обладминистрации назвали достижения

В 2023 году Одесская ОВА продолжила развитие прочных международных отношений, сотрудничая с партнерами и способствуя дипломатическому решению глобальных вопросов. Регион активно участвовал в международных форумах, обмене опытом и внедрении эффективных стратегий для решения общезначимых задач, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Детали

В военной администрации отметили, что благодаря Президенту Украины Владимиру Зеленскому в этом году соотечественники отмечают историческое событие - начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Всего в течение июня - декабря 2023 года в Одесской области было организовано более 50 международных мероприятий, в частности проведены встречи с представителями таких государств как Бельгия, Китай, Швеция, Франция, Пакистан, Италия, Германия, Греция, Италия, Испания, Эстония, Швеция, Франция, Румыния, Литва, Латвия, Чехия, Словения, Молдова, США, Нидерланды", - говорится в сообщении.

Одесская ОВА, продолжая предыдущие наработки с партнерами в контексте восстановления и поддержки региона, достигла ощутимых результатов.

Так, 12 июня 2023 года подписано межрегиональное соглашение со Свободным ганзейским городом Бремен (Германия). В рамках сотрудничества Бремен выделяет 2,5 млн грн на восстановление поврежденных учебных заведений в регионе, в частности в городе Одессе, 1,1 млн грн на аппарат искусственной вентиляции легких для областной детской клинической больницы, 1 млн грн на усиление способности реагирования на чрезвычайные ситуации (прожекторы), 05 млн грн на доукомплектацию транспорта системы экстренной медицинской помощи (резина для авто).

Кроме того, планируют выделить средства на установку лифта для детей и лиц с инвалидностью в Одесский областной театр кукол.

"В августе Бременом были закуплены и доставлены в Одессу два автобуса для эвакуации боевых медиков и пострадавших. Осуществляется закупка оборудования для учреждений социальной инфраструктуры (психоневрологические интернаты, гериатрические дома). Одесские школьники из 90-го лицея посетили Бремен", - говорится в сообщении.

Кроме того, от Подкарпатского воеводства (Польша) получено 2 комплекта дефибрилляторов для Украинского медицинского Центра реабилитации матери и ребенка (Одесса).

"Регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег (Франция) принято решение о передаче трех реанимационных коек в областную детскую клиническую больницу.

Провинция Цзянси (Китай) осуществила закупку реабилитационного оборудования для Многопрофильного госпиталя ветеранов на сумму 1,5 млн грн.

Совместно с польскими воеводствами провели обучение для громад и сотрудников ОВА по евроинтеграционным процессам, привлечению внешнего финансирования, управлению портовой инфраструктурой и т.д.

От Вены (Австрия) передано 5 автомобилей скорой помощи.

Италия будет играть важную роль в восстановлении. Уже сегодня к работам по восстановлению привлечены итальянские специалисты и предприятия, оцениваются повреждения Спасо-Преображенского собора.

31.10.2023 состоялось открытие "Лаборатории по восстановлению Украины" в Милане", - информируют в ОВА.

В военной администрации также рассказали, что в рамках сотрудничества с Global Empowerment Mission и фондом Говарда Баффета было договорено об установке около 3000 окон для пострадавших зданий жителей города и области. Установка началась в начале августа и продолжается до сих пор.

В июле была возобновлена работа Ассоциации трансграничного сотрудничества "Нижний Дунай". В рамках работы с Ассоциацией уже подготовлено 17 проектов громад (сфера образования и здравоохранения) для дальнейшей подачи на конкурс Interreg NEXT "Румыния - Украина", финансируемый ЕС. Кроме этого, в рамках сотрудничества с румынскими партнерами две группы детей посетили образовательные лагеря в Румынии.

"Продолжается активное сотрудничество с представителями международных и неправительственных организаций, а также с регионами-партнерами по обеспечению и поддержке жизнедеятельности региона, поддержке достойных условий для жителей Одесской области и ВПЛ", - сообщили в ОВА, выразив благодарность всем, кто поддерживает Украину и Одесскую область.