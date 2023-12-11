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Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 10:10  •  4545 просмотра

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Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, неся значительные потери и подкрепляясь резервами и спецподразделениями. В то же время украинские войска держат прочную оборону благодаря тактическим действиям и точной артиллерии. Российские потери значительно превышают украинские.

российские войска продолжают наступление на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом заявил генерал-полковник командующий Сухопутных войск ВСУ, передает УНН.

Детали 

По его словам, чтобы создать условия для блокирования Купянска россияне пытаются захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Однако они несут большие потери в живой силе. В связи с чем  враг начал перебрасывать в этот район штурмовые подразделения, которые находились в резерве.

Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска 

- резюмировал Сырский.

Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска 

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Также на Лиманском направлении враг ведет наступление с целью вытеснения наших войск за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

Проводит безуспешные штурмовые действия на направлении Житловка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории российской федерации для доукомплектования штурмовых подразделений

- уточнил генерал-полковник.

Он также рассказал, что значительные усилия российские оккупанты сосредотачивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий они используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота.

Дополнение

Сырский отметил, что несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов наши воины стойко удерживают занимаемые рубежи, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм.

Командиры и штабы всех уровней круглосуточно во взаимодействии с частями и подразделениями других видов Вооруженных Сил Украины, проводят анализ оперативной обстановки и разрабатывают эффективные способы для дальнейшего уничтожения врага. На Востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских Сил обороны

- заявил командующий Сухопутных войск ВСУ.

В то же время, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс.

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В отличие от врага, украинские силы обороны пытаются достигать успеха путем удачных тактических действий, меткого огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.

Сырский подчеркнул, что только за ноябрь силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов различных калибров.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 339 850 человек, 5655 танков и сотен единиц военной техники

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Роблять ставку на людський ресурс: Сирський заявив, що втрати рф на Сході у 8 разів більші, ніж у ЗСУ
They rely on human resources: Syrsky says Russian losses in the east are 8 times higher than in the Armed Forces
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Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, неся значительные потери и подкрепляясь резервами и спецподразделениями. В то же время украинские войска держат прочную оборону благодаря тактическим действиям и точной артиллерии. Российские потери значительно превышают украинские.

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