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Декабрь будет теплее нормы, в начале месяца снег сохранится на Западе и в Карпатах - представитель Укргидрометцентра

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 12:33  •  3323 просмотра

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В декабре снежный покров в Украине сохранится преимущественно в западных областях и на южной границе, а средняя температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.

Синоптики ожидают, что устойчивый снежный покров в первой декаде декабря сохранится только в западных областях и южной границе. Об этом в эфире телемарафона рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает корреспондент УНН.

Детали

Она рассказала, что по прогнозам, среднемесячная температура для декабря будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы.

В первой декаде декабря снежный покров будет в западных областях и местами в северных регионах страны. На большинстве территории Украины будет господствовать антициклон, который принесет снижение температуры.

Ожидаем, что в первой декаде декабря по западу страны, в Карпатах и по северной границе сохранится снежный покров. А на остальной части территории устойчивого снежного покрова пока не будет, а тот, что пока лежит, преимущественно растает

- сказала Наталья Птуха.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Грудень буде тепліший за норму, на початку місяця сніг збережеться на Заході та в Карпатах – представниця Укргідрометцентру
December will be warmer than normal, snow will remain in the West and in the Carpathians at the beginning of the month - representative of the Ukrainian Weather Center
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