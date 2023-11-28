Декабрь будет теплее нормы, в начале месяца снег сохранится на Западе и в Карпатах - представитель Укргидрометцентра
Киев • УНН
В декабре снежный покров в Украине сохранится преимущественно в западных областях и на южной границе, а средняя температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.
Синоптики ожидают, что устойчивый снежный покров в первой декаде декабря сохранится только в западных областях и южной границе. Об этом в эфире телемарафона рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает корреспондент УНН.
Детали
Она рассказала, что по прогнозам, среднемесячная температура для декабря будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Осадки ожидаются в пределах нормы.
В первой декаде декабря снежный покров будет в западных областях и местами в северных регионах страны. На большинстве территории Украины будет господствовать антициклон, который принесет снижение температуры.
Ожидаем, что в первой декаде декабря по западу страны, в Карпатах и по северной границе сохранится снежный покров. А на остальной части территории устойчивого снежного покрова пока не будет, а тот, что пока лежит, преимущественно растает
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Декабрь будет теплее нормы, в начале месяца снег сохранится на Западе и в Карпатах - представитель Укргидрометцентра
В декабре снежный покров в Украине сохранится преимущественно в западных областях и на южной границе, а средняя температура воздуха будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы.
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