Дефицита лекарств, закупаемых за деньги государства, нет - У.Супрун

"Когда я пришла в министерство в августе 2016 года, то лишь 50 процентов поставок от 2015 буди поставлены. Я разблокировала этот процесс. Это было в сентябре. Мы были вынуждены переписать все технологические тендера. Поэтому, вместо закупить за те же деньги 7000 стентов, мы смогли закупить почти 11 000. Закупки на 2017 год начали в январе. И должны их завершить к марту. Министр согласился, чтобы мы все финансирование получили в начале года ", - заявила У.Супрун.

На вопрос о том, существует ли сейчас дефицит лекарств, закупаемых за деньги государства, глава МОЗ возразила этот факт.