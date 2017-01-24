Дефіциту ліків, які закуповуються за гроші держави, немає – У.Супрун

“Коли я прийшла у міністерство у серпні 2016 року, то лише 50 відсотків поставок від 2015 року буди поставлені. Я розблокувала цей процес. Це було у вересні місяці. Ми були змушені переписати усі технологічні тендера. Тому, замість закупити за ті самі гроші 7 тисяч стентів, ми змогли закупити майже 11 тисяч. Закупівлі на 2017 рік почали у січні. І маємо їх завершити до березня. Міністр погодився, щоб ми усе фінансування отримали на початку року”, — заявила У.Супрун.

На питання про те, чи існує наразі дефіцит ліків, які закуповуються за гроші держави, очільниця МОЗ заперечила цей факт.