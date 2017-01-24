Дефіциту ліків, які закуповуються за гроші держави, немає – У.Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Однією з найбільших спекуляцій у медичній сфері в Україні є наявність (чи відсутність) необхідних ліків, які закуповуються за кошти державного бюджету. Міністр охорони здоров’я Уляна Супрун у прямому ефірі 24 Каналу у програмі “Лівий берег” з Сонею Кошкіною заявила, що в Україні проблем з цим немає, передає УНН.
“Коли я прийшла у міністерство у серпні 2016 року, то лише 50 відсотків поставок від 2015 року буди поставлені. Я розблокувала цей процес. Це було у вересні місяці. Ми були змушені переписати усі технологічні тендера. Тому, замість закупити за ті самі гроші 7 тисяч стентів, ми змогли закупити майже 11 тисяч. Закупівлі на 2017 рік почали у січні. І маємо їх завершити до березня. Міністр погодився, щоб ми усе фінансування отримали на початку року”, — заявила У.Супрун.
На питання про те, чи існує наразі дефіцит ліків, які закуповуються за гроші держави, очільниця МОЗ заперечила цей факт.