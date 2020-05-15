Дефицит внешней торговли Украины в I квартале существенно сократился
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в I квартале 2020 года сократилось до 9,4 млн долл. против 437,9 млн долл. за аналогичный период прошлого года - почти в 47 раз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"Отрицательное сальдо составило 9,4 млн долл. (в I квартале 2019 года также отрицательное - 437,9 млн долл.)", - сообщили в Госстате.
Так, в I квартале 2020 года экспорт товаров и услуг составлял 14 млрд 679,2 млн долл. США, сократившись на 0,3% по сравнению с I кварталом 2019 года, импорт - 14 млрд 688,6 млн долл., упав на 3,1%.
Добавим, наблюдение охватывает все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале сократился на половину.