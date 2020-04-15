Дефіцит торгівлі України товарами у січні-лютому скоротився на половину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у січні-лютому 2020 року становив 422,7 млн дол., що на 428,9 млн дол., або 50,36% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
У січні–лютому 2020 року експорт товарів становив 8 млрд 114 млн дол., збільшившись на 2,1% порівняно із січнем–лютим 2019 року, імпорт – 8 млрд 536,7 млн дол., зменшившись на 3%.
Негативне сальдо становило 422,7 млн дол., тоді як у січні–лютому 2019 року негативне сальдо становило 851,6
млн дол.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,95 (у січні–лютому 2019 року – 0,90).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 206 країн світу.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Раніше торговий представник України заявив, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі суттєво скоротилося.