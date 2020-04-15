Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале сократился на половину

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2020 года составил 422,7 млн долл., что на 428,9 млн долл., или 50,36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.