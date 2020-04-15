Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале сократился на половину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Дефицит внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2020 года составил 422,7 млн долл., что на 428,9 млн долл., или 50,36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
В январе-феврале 2020 года экспорт товаров составил 8 млрд 114 млн долл., увеличившись на 2,1% по сравнению с январем-февралем 2019 года, импорт - 8 млрд 536 млн долл., уменьшившись на 3%.
Отрицательное сальдо составило 422,7 млн долл., тогда как в январе-феврале 2019-го отрицательное сальдо составило 851,6
млн долл.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,95 (в январе-феврале 2019 - 0,90).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Ранее торговый представитель Украины заявил, что отрицательное сальдо внешней торговли существенно сократилось.