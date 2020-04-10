Негативне сальдо зовнішньої торгівлі суттєво скоротилося - торговий представник України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У І кварталі 2020 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами склав близько 25,6 млрд доларів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.
"З гарних новин - негативне сальдо істотно скоротилося", - зазначив він.
За його словами, у цей період Україна експортувала товарів на 12,25 млрд доларів, а імпортувала на 13,32 млрд доларів. Негативне сальдо становить 1,07 млрд доларів.
При цьому експорт України скоротився лише на 0,1%, тоді як імпорт - одразу на 3,3%.
"А якщо ці показники порівнювати з IV кварталом 2019 року, то матимемо скорочення експорту на 5,5%, а імпорту - одразу на 19,2%. Тож скорочення негативного сальдо - позитивний фактор для країни, а от негативний - що в цілому зменшився весь обсяг зовнішньої торгівлі", - каже Качка.
Нагадаємо, в Мінекономрозвитку повідомили, що Україна здатна повністю забезпечити себе усіма соціально значущими продуктами харчування, залишаючись при цьому експортером аграрної продукції.