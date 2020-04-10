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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Отрицательное сальдо внешней торговли существенно сократилось - торговый представитель Украины

Отрицательное сальдо внешней торговли существенно сократилось - торговый представитель Украины

Киев  •  УНН

 • 18813 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В I квартале 2020 года объем внешней торговли товарами составил около 25,6 млрд долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.

"С хороших новостей - отрицательное сальдо существенно сократилось", - отметил он.

По его словам, в этот период Украина экспортировала товаров на 12,25 млрд долларов, а импортировала на 13,32 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 1,07 млрд долларов.

При этом экспорт Украины сократился лишь на 0,1%, тогда как импорт - сразу на 3,3%.

"А если эти показатели сравнивать с IV кварталом 2019 года, то получим сокращение экспорта на 5,5%, а импорта - сразу на 19,2%. Поэтому сокращение отрицательного сальдо - положительный фактор для страны, а вот отрицательный - что в целом уменьшился весь объем внешней торговли", - говорит Качка.

Напомним, в Минэкономразвития сообщили, что Украина способна полностью обеспечить себя всеми социально значимыми продуктами питания, оставаясь при этом экспортером аграрной продукции.

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