Дефіцит зовнішньої торгівлі України у І кварталі суттєво скоротився

"Негативне сальдо склало 9,4 млн дол. (у І кварталі 2019 року також негативне – 437,9 млн дол.)", - повідомили у Держстаті.

Так, у І кварталі 2020 року експорт товарів та послуг становив 14 млрд 679,2 млн дол. США, скоротившись на 0,3% порівняно із І кварталом 2019 року, імпорт – 14 млрд 688,6 млн дол., впавши на 3,1%.

Додамо, спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території АРК, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, дефіцит торгівлі України товарами у січні-лютому скоротився на половину.