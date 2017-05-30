Дефицит платежного баланса в апреле составил 146 млн долл. - НБУ

"Дефицит текущего счета платежного баланса в апреле составил 146 млн долл. США, тогда как в апреле прошлого года сальдо было положительным (164 млн долл. США)", - говорится в сообщении.

При этом в НБУ отметили, что формирование дефицита текущего счета в апреле 2017 объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами и выплатами дивидендов - с июня 2016 НБУ разрешил выплаты по 2014 - 2015 годы, а с апреля 2017 - также по 2016 .

"В целом, за первые четыре месяца дефицит текущего счета составил 1,3 млрд долл. США, оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года", - добавили в Нацбанке.

В ведомстве также сообщили, что в прошлом месяце произошло существенное замедление роста экспорта в годовом измерении (до 7.5% по сравнению с 38.2% в марте).

"Прежде всего это произошло из-за снижения экспорта продукции металлургии (на 7.1% г/г по сравнению с ростом на 36.8% г/г в марте) вследствие углубления падения металлургического производства в условиях приостановления перемещения грузов между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса и увлечения ряда предприятий на неподконтрольных территориях", - пояснили в НБУ.

Кроме того, по данным Нацбанка, рост экспорта замедлился вследствие интенсивного экспорта зерновых в предыдущие периоды и постепенное снижение переходящих запасов. При этом экспорт железной руды продолжил расти высокими темпами.

Как сообщал УНН, в течение прошлого года золотовалютные резервы выросли на 17% до 15,5 млрд долл. США.