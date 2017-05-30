Дефіцит платіжного балансу у квітні становив 146 млн дол. - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У квітні дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 146 млн дол. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України, передає УНН.
"Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у квітні становив 146 млн дол. США, тоді як у квітні минулого року сальдо було додатним (164 млн дол. США)",- йдеться у повідомленні.
При цьому у НБУ зазначили, що формування дефіциту поточного рахунку у квітні 2017 року пояснюється розширенням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами та послугами та виплатами дивідендів – з червня 2016 року НБУ дозволив виплати за 2014 - 2015 роки, а з квітня 2017 року – також за 2016 рік.
"Загалом, за перші чотири місяці дефіцит поточного рахунку становив 1.3 млрд дол. США, залишившись на рівні відповідного періоду минулого року",- додали у Нацбанку.
У відомстві також повідомили, що минулого місяця відбулося суттєве уповільнення зростання експорту в річному вимірі (до 7.5% порівняно з 38.2% у березні).
"Передусім це відбулося через зниження експорту продукції металургії (на 7.1% р/р порівняно зі зростанням на 36.8% р/р у березні) унаслідок поглиблення падіння металургійного виробництва в умовах призупинення переміщення вантажів між підконтрольними та непідконтрольними територіями Донбасу та захоплення низки підприємств на непідконтрольних територіях",- пояснили в НБУ.
Крім того, за даними Нацбанку, зростання експорту сповільнилося внаслідок інтенсивного експорту зернових у попередні періоди та поступове зниження перехідних запасів. При цьому експорт залізної руди продовжив зростати високими темпами.
Як повідомляв УНН, протягом минулого року золотовалютні резерви зросли на 17% до 15,5 млрд дол. США.