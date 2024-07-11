По DeepState, на передовой вражеские войска оккупировали Евгеновку и продвинулись неподалеку Юрьевки.
На передовой захватчики оккупировали Евгеновку и продвинулись возле Юрьевки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг оккупировал Евгеновку и продвинулся возле Юрьевки
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По информации от генштаба, на Покровском направлении террористы проявили наибольшую активность. С начала минувших суток они 41 раз пытались вклиниться в оборону неподалеку от населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Карловка, Новоалександровка, Калиновое, Юрьевка, Новоселовка Первая и Евгеновка.
На фронте рф продвинулась возле Синьковки, Евгеновки и продолжает давление в сторону центра Нью-Йорка - DeepState9 июля 2024, 21:48 • 35332 просмотра