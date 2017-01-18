Все больше киевлян работают в столице, а живут в пригороде - эксперт

"В принципе, у нас тенденция, как минимум по Киеву, так и есть. У нас очень популярными на сегодня становятся города-спутники Киева, где лучше экология. Я думаю, что эта тенденция будет сохраняться, несмотря на два основных фактора: стоимость жилья, которое ниже в пригороде и значительно лучшая экология", - отметил он.

Как ранее сообщал УНН, эксперты советуют выбирать для проживания малоэтажные жилые дома вблизи парка или озера.

Вместе с тем, в Украине малоэтажная застройка жилых комплексов является скорее исключением из правил, чем практикой. Далеко не все отечественные застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов. Одним из немногих, кто отказался, является ЖК "Scandia". Это один из крупнейших комплексов Украины. На территории ЖК, кроме 100 жилых домов, предусмотрено масштабную общественную зону для отдыха детей и взрослых, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны для барбекю, амфитеатр для концертов, парк с озером и прочее.