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Дедалі більше киян працюють у столиці, а живуть у передмісті - експерт

Київ • УНН

 • 7352 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Європейська практика свідчить про те, що працювати треба в місті, бажано у центральній частині, а проживати потрібно у передмісті, де екологічна ситуація краще. Про це в коментарі УНН заявив експерт Віктор Несін.

“У принципі, у нас тенденція, як мінімум по Києву, така і є. У нас дуже популярними на сьогодні стають міста-супутники Києва, де краща екологія. Я думаю, що ця тенденція буде зберігатися, зважаючи на два основні чинники: вартість житла, яка є нижчою у передмісті та значно краща екологія”, - зазначив він.

Як раніше повідомляв УНН, експерти радять обирати для проживання малоповерхові житлові будинки поблизу парку чи озера.

Разом з тим, в Україні малоповерхова забудова житлових комплексів є скоріш виключенням з правил, ніж практикою. Далеко не всі вітчизняні забудовники готові відмовитися від будівництва хмарочосів. Одним із небагатьох, хто відмовився, є ЖК “Scandia”. Це один з найбільших комплексів України. На території ЖК, окрім 100 житлових будинків, передбачено масштабну громадську зону для відпочинку дітей та дорослих, велосипедні доріжки, дитячі та спортивні майданчики, зони для барбекю, амфітеатр для концертів, парк з озером та інше.

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