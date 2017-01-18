Дедалі більше киян працюють у столиці, а живуть у передмісті - експерт

“У принципі, у нас тенденція, як мінімум по Києву, така і є. У нас дуже популярними на сьогодні стають міста-супутники Києва, де краща екологія. Я думаю, що ця тенденція буде зберігатися, зважаючи на два основні чинники: вартість житла, яка є нижчою у передмісті та значно краща екологія”, - зазначив він.

Як раніше повідомляв УНН, експерти радять обирати для проживання малоповерхові житлові будинки поблизу парку чи озера.

Разом з тим, в Україні малоповерхова забудова житлових комплексів є скоріш виключенням з правил, ніж практикою. Далеко не всі вітчизняні забудовники готові відмовитися від будівництва хмарочосів. Одним із небагатьох, хто відмовився, є ЖК “Scandia”. Це один з найбільших комплексів України. На території ЖК, окрім 100 житлових будинків, передбачено масштабну громадську зону для відпочинку дітей та дорослих, велосипедні доріжки, дитячі та спортивні майданчики, зони для барбекю, амфітеатр для концертів, парк з озером та інше.