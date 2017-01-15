Дебютант Ю.Дракслер принес победу "ПСЖ" в матче Лиги 1
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. "Пари Сен-Жермен" на выезде на стадионе "Роазон Парк - Стад де ла Рут де Лорьян" минимально обыграл "Ренн" в матче 20-го тура чемпионата Франции (Лига 1), информирует УНН со ссылкой на сайт Лиги 1.
Новичок "ПСЖ" немец Юлиан Дракслер провел дебютный матч в Лиге 1 и сразу забил гол на 39 минуте, который решил судьбу поединка (1: 0).
Стоит отметить, что "ПСЖ" догнал в таблице "Монако" - по 42 очка, а от лидирующей "Ниццы" отстает на два очка. Однако "Монако" и "Ницца" еще не сыграли свои баталии 20-го тура.
Напомним, что парижане выиграли всего второй раз в последних пяти турах Лиги 1.
Добавим также, 23-летний Ю.Дракслер отмечался в своем дебютном товарищеском матче за "ПСЖ", а также и в поединке Кубка Франции.