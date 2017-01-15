Дебютант Ю.Дракслер приніс перемогу "ПСЖ" у матчі Ліги 1

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КИЇВ. 14 січня. УНН. “Парі Сен-Жермен” на виїзді на стадіоні “Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лор’ян” мінімально обіграв “Ренн” в матчі 20-го туру чемпіонату Франції (Ліга 1), інформує УНН з посиланням на сайт Ліги 1.

Новачок “ПСЖ” німець Юліан Дракслер провів дебютний матч в Лізі 1 і відразу забив гол на 39 хвилині, який вирішив долю поєдинку (1:0).

Варто відзначити, що “ПСЖ” наздогнав у таблиці “Монако” — по 42 очки, а від лідируючої “Ніцци” відстає на два очки. Проте “Монако” і “Ніцца” ще не зіграли свої баталії 20-го туру.

Нагадаємо, що парижани виграли всього вдруге в останніх п’яти турах Ліги 1.

Додамо також, 23-річний Ю.Дракслер відзначався в своєму дебютному товариському матчі за “ПСЖ”, а також й в поєдинку Кубку Франції.

 

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