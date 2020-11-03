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ГБР и СБУ проводят обыски в территориальных органах и Центральном аппарате Гостаможни

ГБР и СБУ проводят обыски в территориальных органах и Центральном аппарате Гостаможни

Киев  •  УНН

 • 13980 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в территориальных органах и Центральном аппарате Государственной таможенной службы из-за возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

“Сегодня происходят обыски сотрудниками ГБР и СБУ в территориальных органах и Центральном аппарате Государственной таможенной службы”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что обыски проводятся на основании постановления Печерского районного суда города Киева по признакам возможного злоупотребления служебным положением отдельными работниками таможенных и налоговых органов в 2019-2020 годах.

“Суд постановил провести обыски представителями Государственного бюро расследования во всех территориальных органах Гостаможслужбы. Сотрудники СБУ предоставляют оперативное сопровождение. Сейчас обыски продолжаются, следственные действия на таможнях продолжаются, необходимая информация и документы готовятся к изъятию”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что кроме вещей и документов, на которые постановлением суда предоставлено разрешение на изъятие, следователями изымаются и другие материалы, постановлением не определены.

Отмечается, что га настоящее время все территориальные органы Гостаможслужбы работают в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, правоохранители провели более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях.

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Украинские Национальные Новости

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