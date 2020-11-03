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ДБР та СБУ проводять обшуки в територіальних органах та Центральному апараті Держмитниці

ДБР та СБУ проводять обшуки в територіальних органах та Центральному апараті Держмитниці

Київ • УНН

 • 13984 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводять обшуки в територіальних органах та Центральному апараті Державної митної служби через можливе зловживання службовим становищем окремими працівниками митних та податкових органів у 2019–2020 роках. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

“Сьогодні відбуваються обшуки співробітниками ДБР та СБУ в територіальних органах та Центральному апараті Державної митної служби”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обшуки проводяться на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва за ознаками можливого зловживання службовим становищем окремими працівниками митних та податкових органів у 2019–2020 роках.

“Суд постановив провести обшуки представниками Державного бюро розслідування в усіх територіальних органах Держмитслужби. Співробітники СБУ надають оперативний супровід. Наразі обшуки продовжуються, слідчі дії на митницях тривають, необхідна інформація та документи готуються до вилучення”, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що крім речей і документів, на які ухвалою суду надано дозвіл на вилучення, слідчими вилучаються також інші матеріали, які ухвалою не визначені.

Наголошується, що га даний час всі територіальні органи Держмитслужби працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці провели понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях.

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