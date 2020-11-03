ДБР та СБУ проводять обшуки в територіальних органах та Центральному апараті Держмитниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України проводять обшуки в територіальних органах та Центральному апараті Державної митної служби через можливе зловживання службовим становищем окремими працівниками митних та податкових органів у 2019–2020 роках. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
“Сьогодні відбуваються обшуки співробітниками ДБР та СБУ в територіальних органах та Центральному апараті Державної митної служби”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що обшуки проводяться на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва за ознаками можливого зловживання службовим становищем окремими працівниками митних та податкових органів у 2019–2020 роках.
“Суд постановив провести обшуки представниками Державного бюро розслідування в усіх територіальних органах Держмитслужби. Співробітники СБУ надають оперативний супровід. Наразі обшуки продовжуються, слідчі дії на митницях тривають, необхідна інформація та документи готуються до вилучення”, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що крім речей і документів, на які ухвалою суду надано дозвіл на вилучення, слідчими вилучаються також інші матеріали, які ухвалою не визначені.
Наголошується, що га даний час всі територіальні органи Держмитслужби працюють у штатному режимі.
Як повідомлялося раніше, правоохоронці провели понад 20 обшуків у службових приміщеннях Державної податкової служби України у місті Києві, Львівській та Донецькій областях.