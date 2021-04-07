Дать волю одиннадцатиклассникам: как могут трансформировать последний месяц обучения в школьных стенах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля предлагает директор Департамента образования и науки при КГГА Елена Фиданян в колонке для "Зеркала недели", передает УНН.
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"Уже много лет мы закрываем глаза на абсурдную ситуацию: по школьной программе, одиннадцатиклассники до конца учебного года должны осваивать определенные темы, изучать и повторять материал, а на самом деле уже в начале мая они сдают ВНО по всему изученному материалу", - пояснила она.
Детали
По мнению Фиданян, необходимо провести учебный процесс в мае по принципу образовательного трансформера, разбив выпускников не по классам, а по группам, с учетом выбранного ими профиля дальнейшего обучения за пределами школы, а дни перед ВНО превратить в дни предметного погружения. Это, в частности, позволит в мае уменьшить для учащихся количество предметов для изучения, учитывая индивидуальную потребность каждого из них для завершения обучения в школе.
Изменения предлагают внедрять тем заведениям, которые уверены, что это посильно для педагогических коллективов.
Напомним
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