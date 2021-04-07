Дать волю одиннадцатиклассникам: как могут трансформировать последний месяц обучения в школьных стенах

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ревизовать учебные программы и завершить изучение нового материала для выпускников 11-х классов к концу апреля предлагает директор Департамента образования и науки при КГГА Елена Фиданян в колонке для "Зеркала недели", передает УНН.

Цитата

"Уже много лет мы закрываем глаза на абсурдную ситуацию: по школьной программе, одиннадцатиклассники до конца учебного года должны осваивать определенные темы, изучать и повторять материал, а на самом деле уже в начале мая они сдают ВНО по всему изученному материалу", - пояснила она.

Детали

По мнению Фиданян, необходимо провести учебный процесс в мае по принципу образовательного трансформера, разбив выпускников не по классам, а по группам, с учетом выбранного ими профиля дальнейшего обучения за пределами школы, а дни перед ВНО превратить в дни предметного погружения. Это, в частности, позволит в мае уменьшить для учащихся количество предметов для изучения, учитывая индивидуальную потребность каждого из них для завершения обучения в школе.

Изменения предлагают внедрять тем заведениям, которые уверены, что это посильно для педагогических коллективов.

Напомним

Недавно в Киеве закрыли школу, которая работала несмотря жесткого карантин. Относительно учреждения Госпродпотребслужба составила протокол.

Ранее сообщалось, что для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалось почти 150 000 лиц, избравших 611220 тестирований. Самыми популярными предметами у соискателей образования является матиматика, история Украины, а также украинский язык и литература.

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