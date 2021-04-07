Дати волю одинадцятикласникам: як можуть трансформувати останній місяць навчання у шкільних стінах

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“Вже багато років ми заплющуємо очі на абсурдну ситуацію: за шкільною програмою, одинадцятикласники до кінця навчального року мають опановувати певні теми, вивчати й повторювати матеріал, а насправді вже на початку травня вони складають ЗНО з усього вивченого матеріалу”, — пояснила вона.

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На думку Фіданян, необхідно провести навчальний процес у травні за принципом освітнього трансформера, розбивши випускників не за класами, а за групами, з урахуванням обраного ними профілю подальшого навчання за межами школи, а дні перед ЗНО перетворити на дні предметного занурення. Це, зокрема, дасть можливість у травні зменшити для учнів кількість предметів для вивчення, враховуючи індивідуальну потребу кожного з них для завершення навчання у школі.

Зміни пропонують впроваджувати тим закладам, які впевнені, що це посильно для педагогічних колективів.

Нагадаємо

Нещодавно в Києві закрили школу, яка працювала попри жерсткі карантинні обмеження. Відносно закладу Держпродспоживслужба склала протокол.



Раніше повідомлялося, що для участи в зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося майже 150 тисяч осіб, які обрали 611 220 тестувань. Найпопулярнішими предметами у здобувачів освіти є матиматика, історія України, а також українська мова і література.