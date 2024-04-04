Дания днём закрывала пролив Большой Бельт из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле - СМИ

Дания закрыла пролив Большой Бельт из-за заклинившей ракетной установки на военном корабле. Был риск, что она могла выстрелить, потому власти закрыли воздушное пространство и судоходство в этом районе до самого вечера. Об этом пишет DW, ссылаясь на заявление вооруженных сил Дании, передаёт УНН.

Детали

В Минобороны страны уточнили, что воздушное пространство и судоходство в проливе Большой Бельт закрыто из-за активированной, а затем вышедшей из строя ракетной установки на фрегате, пришвартованном в порту Корсёр.

Проблема возникла во время обязательных испытаний, когда ракетная установка активируется и не может быть деактивирована. Пока пусковая установка не будет деактивирована, существует риск того, что ракета может выстрелить и улететь на несколько километров. - говорится в заявлении военных.

Предупреждение охватило территорию примерно в четырех километрах (2,5 мили) к югу от моста Большой Бельт, пересекающего пролив. Однако, по словам оператора, мост остался открытым для движения транспорта.

Ближе к вечеру судоходство в проливе Большой Бельт, как и воздушное пространство над ним были снова открыты. Об этом сообщили власти Дании.

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Дополнение

Ранее национальное морское управление Дании ранее предупредило суда не проходить через пролив Большой Бельт, один из самых оживленных морских путей в мире и основной морской доступ к Балтийскому морю, из-за риска "падающих осколков ракет".

Ведь, согласно навигационному предупреждению, в этом районе продолжаются военно-морские учения. Которые должны продлиться до 5го апреля.