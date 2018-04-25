Данилюк попросил депутатов ЕП предоставить Украине транш к началу осени

“Поддержка (ЕС — ред.) имеет решающее значение для прогресса в осуществлении повестки дня реформ и пересечения точки невозврата. Финансовый пакет, составленный в 2014 году, не был полностью использован из-за сложности осуществления нескольких реформ в одно и то же время. Но потребность осталась”, — сказал министр.

По его словам, в частности, у страны есть потребность в макрофинансовой помощи. Он напомнил, что в прошлом году Украина ожидала получить третий транш от ЕС, и завершила 17 из 21 условия для его получения.

“Случилось так, что мы его не получили, поэтому нам пришлось рефинансироваться в срочном порядке. Мы преуспели в этом, хотя миссия была почти невозможна. В этом году это имело некоторые побочные эффекты, и создало насущные потребности в том, чтобы получить финансовую помощь в 2018 году”, — пояснил Данилюк.

“Особенно я хотел бы выделить здесь сроки. Учитывая, что мы проводим рефинансирование в короткие сроки, время имеет решающее значение, нам нужно добиться прогресса в первой половине года. Понимая это, мы сосредоточились на выполнении условий, которые не были выполнены при предыдущем распределении средств. Чтобы быть готовыми, завершить их к моменту утверждения новой программы”, — сказал он.

По мнению министра, в течении последующих нескольких лет Украине понадобится финансовая помощь извне на сумму около 3 миллиардов долларов.

“В целом, по внешним потребностям в течение следующих двух лет на внешнее финансирование понадобится 7 млрд долларов. Мы коммерчески можем обеспечить только 4 миллиарда от рынка. Еще 3 необходимо добрать из льготного финансирования, и пакет макрофинансовой помощи является неотъемлемой частью этого финансирования”, — сообщил министр.

В поддержку своих слов он привел три аргумента.

“Во-первых — я только что вернулся из совещаний МВФ и Всемирного банка, и там есть понимание, что финансовая поддержка должна быть продолжена. Мы продвигаемся по повестке дня МВФ, как по созданию антикоррупционного суда, так и по корректировке тарифов на газ, поэтому реформы находятся на пути, мы их придерживаемся”, — сказал Данилюк.

“Второе — нам нужен пакет макрофинансовой помощи для поддержки реформ и финансовой стабильности в Украине. В-третьих — насущная потребность. Принимая во внимание финанcовые рамки, мы должны получить помощь в начале осени. Поэтому я прошу вашей поддержки”, — добавил он.

После окончания дебатов председатель комитета по международной торговле Бернд Ланге сообщил, что голосование о предоставлении Украине транша пройдет в июне. Крайний срок внесения поправки в проект макрофинансовой помощи Украине — 30 апреля.

Напомним, ранее Украина и Международный валютный фонд обсудили шаги, необходимые для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества, при ежегодном весеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, что продолжаются в Вашингтоне (США).