Данилюк попросив депутатів ЄП надати Україні транш до початку осені

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19460 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 46528 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 62444 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 64023 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94896 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72026 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82316 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95515 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87918 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186820 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 6748 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14658 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12691 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 4062 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 8984 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 62441 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186819 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341172 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275678 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12750 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12755 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 64020 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20497 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25618 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Данилюк попросив депутатів ЄП надати Україні транш до початку осені

Київ • УНН

 • 10494 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Україні необхідно отримати фінансову допомогу від ЄС до початку осені. Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив у вівторок в Брюсселі в рамках засідання Комітету ЄП з питань міжнародної торгівлі, на якому розглядалося питання програми макрофінансової допомоги Україні, передає УНН.

Данилюк попросив депутатів ЄП надати Україні транш до початку осені

"Підтримка (ЄС - ред.) має вирішальне значення для прогресу в здійсненні порядку денного реформ і перетину точки неповернення. Фінансовий пакет, складений в 2014 році, не був повністю використаний через складність здійснення декількох реформ в один і той же час. Але потреба залишилася", - сказав міністр.

За його словами, зокрема, у країни є потреба в макрофінансовій допомозі. Він нагадав, що в минулому році Україна очікувала отримати третій транш від ЄС, і завершила 17 із 21 умови для його отримання.

"Сталося так, що ми його не отримали, тому нам довелося рефінансуватися в терміновому порядку. Ми досягли успіху в цьому, хоча місія була майже неможлива. В цьому році це мало деякі побічні ефекти, і створило насущні потреби в тому, щоб отримати фінансову допомогу в 2018 році", - пояснив Данилюк.

"Особливо я хотів би відзначити тут терміни. З огляду на те, що ми проводимо рефінансування в короткі терміни, час має вирішальне значення, нам потрібно досягти прогресу в першій половині року. Розуміючи це, ми зосередилися на виконанні умов, які не були виконані при попередньому розподілі коштів. Щоб бути готовими, завершити їх до моменту затвердження нової програми", - сказав він.

На думку міністра, в перебігу подальших декількох років Україні знадобиться фінансова допомога ззовні на суму близько 3 мільярдів доларів.

"В цілому, за зовнішніми потребам протягом наступних двох років на зовнішнє фінансування знадобиться 7 млрд доларів. Ми комерційно можемо забезпечити тільки 4 мільярди від ринку. Ще 3 необхідно добрати з пільгового фінансування, і пакет макрофінансової допомоги є невід'ємною частиною цього фінансування", - повідомив міністр.

На підтримку своїх слів він навів три аргументи.

"По-перше - я тільки що повернувся з нарад МВФ і Світового банку, і там є розуміння, що фінансова підтримка повинна бути продовжена. Ми просуваємося по порядку денному МВФ, як по створенню антикорупційного суду, так і щодо коригування тарифів на газ, тому реформи знаходяться на шляху, ми їх дотримуємося", - сказав Данилюк.

"Друге - нам потрібен пакет макрофінансової допомоги для підтримки реформ і фінансової стабільності в Україні. По-третє - нагальна потреба. Беручи до уваги фінанcові рамки, ми повинні отримати допомогу на початку осені. Тому я прошу вашої підтримки", - додав він.

Після закінчення дебатів голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланге повідомив, що голосування про надання Україні траншу пройде в червні. Крайній термін внесення поправки в проект макрофінансової допомоги Україні - 30 квітня.

Нагадаємо, раніше Україна і Міжнародний валютний фонд обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці, при щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку, що тривають у Вашингтоні (США).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76