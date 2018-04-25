Данилюк попросив депутатів ЄП надати Україні транш до початку осені

"Підтримка (ЄС - ред.) має вирішальне значення для прогресу в здійсненні порядку денного реформ і перетину точки неповернення. Фінансовий пакет, складений в 2014 році, не був повністю використаний через складність здійснення декількох реформ в один і той же час. Але потреба залишилася", - сказав міністр.

За його словами, зокрема, у країни є потреба в макрофінансовій допомозі. Він нагадав, що в минулому році Україна очікувала отримати третій транш від ЄС, і завершила 17 із 21 умови для його отримання.

"Сталося так, що ми його не отримали, тому нам довелося рефінансуватися в терміновому порядку. Ми досягли успіху в цьому, хоча місія була майже неможлива. В цьому році це мало деякі побічні ефекти, і створило насущні потреби в тому, щоб отримати фінансову допомогу в 2018 році", - пояснив Данилюк.

"Особливо я хотів би відзначити тут терміни. З огляду на те, що ми проводимо рефінансування в короткі терміни, час має вирішальне значення, нам потрібно досягти прогресу в першій половині року. Розуміючи це, ми зосередилися на виконанні умов, які не були виконані при попередньому розподілі коштів. Щоб бути готовими, завершити їх до моменту затвердження нової програми", - сказав він.

На думку міністра, в перебігу подальших декількох років Україні знадобиться фінансова допомога ззовні на суму близько 3 мільярдів доларів.

"В цілому, за зовнішніми потребам протягом наступних двох років на зовнішнє фінансування знадобиться 7 млрд доларів. Ми комерційно можемо забезпечити тільки 4 мільярди від ринку. Ще 3 необхідно добрати з пільгового фінансування, і пакет макрофінансової допомоги є невід'ємною частиною цього фінансування", - повідомив міністр.

На підтримку своїх слів він навів три аргументи.

"По-перше - я тільки що повернувся з нарад МВФ і Світового банку, і там є розуміння, що фінансова підтримка повинна бути продовжена. Ми просуваємося по порядку денному МВФ, як по створенню антикорупційного суду, так і щодо коригування тарифів на газ, тому реформи знаходяться на шляху, ми їх дотримуємося", - сказав Данилюк.

"Друге - нам потрібен пакет макрофінансової допомоги для підтримки реформ і фінансової стабільності в Україні. По-третє - нагальна потреба. Беручи до уваги фінанcові рамки, ми повинні отримати допомогу на початку осені. Тому я прошу вашої підтримки", - додав він.

Після закінчення дебатів голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланге повідомив, що голосування про надання Україні траншу пройде в червні. Крайній термін внесення поправки в проект макрофінансової допомоги Україні - 30 квітня.

Нагадаємо, раніше Україна і Міжнародний валютний фонд обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці, при щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку, що тривають у Вашингтоні (США).