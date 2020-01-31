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Данилишин назвал запоздалым снижение НБУ учетной ставки до 11%

Киев • УНН

 • 12618 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Уровень снижения учетной ставки Национальным банком Украины до 11% является правильным, но запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики. Об этом в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

Данилишин назвал запоздалым снижение НБУ учетной ставки до 11%

"Национальный банк установил учетную ставку на уровне 11% с 31 января 2020 года, снизив ее на 2.5 п.п. Как эксперт, могу сказать, что уровень учетной ставки должен находиться в пределах 7-8%. Он включает - 4,1% (уровень инфляции в 2019 году) плюс 3 процентных пункта - уровень нейтральной ставки для Украины. Снижение учетной ставки на 2.5 п.п. до 11% является правильным, но запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики", - написал Данилишин.

По его словам, темпы снижения Нацбанком учетной ставки за последние два месяца подчеркивают непоследовательность действий и конъюнктурный подход. Даже снижение уровня учетной ставки в январе 2020 года на 2.5 п.п. существенно не повлияет на смягчение монетарных условий в первой половине 2020 года, считает он.

Также Данилишин отметил, что снижение ранее учетной ставки на 2 п.п. до 13,5% было запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики. Запоздалым, по его мнению, было и решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день.

"Это надо было делать еще в начале ноября. В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 4,1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки к началу 2020 года на уровне 13,5% можно было бы считать тормозным на пути смягчения монетарной политики", - написал Данилишин.

Также он отметил, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает проблематичным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.

"Это также является "перегревом" монетарной политики, когда значение инфляции ниже инфляционного таргета, могут представлять реальную опасность для дальнейшего роста ВВП и наполнения государственного бюджета", - считает эксперт.

Кроме того, он добавил, что восстановление кредитования в 2019-м провалено. "Даже если правление Нацбанка снизило бы учетную ставку на 3% на заседании 12 декабря, или на 3% 30 января - это кардинально не переломит ситуацию - начинать снижение ставки нужно было еще весной (о чем я говорил и писал неоднократно). Сейчас реальная ставка для Украины должна составлять до 7-8% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен", - написал Данилишин.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 11%.

Как сообщал УНН, НБУ прогнозирует повышение экономического роста Украины до 3,5% в 2020 году.

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