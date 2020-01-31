Данилишин назвав запізнілим зниження НБУ облікової ставки до 11%

"Національний банк встановив облікову ставку на рівні 11 % з 31 січня 2020 року, знизивши її на 2.5 в.п. Як експерт, можу сказати, що рівень облікової ставки має знаходитись в межах 7-8%. Він включає - 4,1% (рівень інфляції в 2019 році) плюс 3 відсоткових пункти - рівень нейтральної ставки для України. Зниження облікової ставки на 2.5 в.п. до 11% є правильним, але запізнілим кроком на шляху пом’якшення монетарної політики", - написав Данилишин.

За його словами, темпи зниження Нацбанком облікової ставки за останні два місяці підкреслюють непослідовність дій і кон’юнктурний підхід. Навіть зменшення рівня облікової ставки в січні 2020 року на 2.5 в.п. суттєво не вплине на пом’якшення монетарних умов в першій половині 2020 року, вважає він.

Також Данилишин вказав, що раніше зниження облікової ставки на 2 в.п. до 13,5% було запізнілим кроком на шляху пом’якшення монетарної політики. Запізнілим, на його думку, було й рішення щодо підняття ліміту інтервенцій на валютному ринку до 50 млн доларів на день.

"Це треба було робити ще на початку листопада. В умовах, коли показник інфляції за останній рік становить 4,1%, спостерігається фактично промислова дефляція, показник облікової ставки на початок 2020 року на рівні 13,5% можна було б вважати гальмівним на шляху пом’якшення монетарної політики", - написав Данилишин.

Також він зазначив, що повільне зниження облікової ставки на тлі низької інфляції робить проблематичним кредитування великих підприємств в національній валюті.

"Це також є "перегрівом" монетарної політики, коли значення інфляції нижчі за інфляційний таргет, можуть становити реальну небезпеку для подальшого зростання ВВП та наповнення державного бюджету", - написав експерт.

Окрім того, він додав, що відновлення кредитування в 2019-му провалено. "Навіть, якщо правління Нацбанку знизило б облікову ставку на 3% на засіданні 12 грудня, чи на 3 % 30 січня - це кардинально не переламає ситуацію - починати зниження ставки потрібно було ще навесні (про що я говорив і писав неодноразово). Нині реальна ставка для України має становити до 7-8% річних (рівень нейтральної ставки для України - 3%), враховуючи також теперішній рівень інфляції за індексом споживчих цін", - написав Данилишин.

Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку до 11%.

Як повідомляв УНН, НБУ прогнозує підвищення економічного зростання України до 3,5% у 2020 році.