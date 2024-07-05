Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя удар по Тамбовскому пороховому заводу, отметил, что все то, что используется врагом в геноцидной войне против Украины, подвергается такому определенному воздействию. Это прямая ответственность государства-агрессора и путинского режима за войну против Украины и дальше точно будет. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Военные объекты, военные предприятия государства-агрессора - с ними что-то случается, особенно когда речь идет о пороховом заводе. Все то, что используется врагом в геноцидной войне против Украины, закономерно, что оно подвергается вот такому определенному воздействию. Да, грохот, да, хлопок. Это прямая ответственность государства-агрессора и режима путинского за войну против Украины. И дальше точно будет", - сказал Юсов.

Напомним,

Вчера, 4 июля, источники УНН сообщали, что беспилотник-камикадзе успешно нанес удар по российскому Тамбовскому пороховому заводу, крупному предприятию по производству боеприпасов и пороха, несмотря на то, что россия отрицает факт атаки. Атака на объект вражеского ВПК - спецоперация ГУР.