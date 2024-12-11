"Дальнобойность и меткость": Президент заслушал Сырского о пораженных военных объектах в рф

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о пораженных военных объектах на территории рф, которые обеспечивали российскую агрессию. А также о рекордных российских потерях на фронте за ноябрь и декабрь, передает УНН.

Доклад Главкома Сирского. Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли прошлой ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории россии, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей - написал Зеленский в соцсети.

По его словам, Главком доложил о деталях поражения. "Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают россию к реальности - к реальности того, что войну нужно завершать", - указал Президент.

Как рассказал Зеленский, Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям.

Наиболее горячие - в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы - ноябрь и декабрь - рекордные российские потери", - рассказал глава государства.

Доложил Главком и о ситуации в районах проведения Курской операции. "Максимально уменьшаем российский военный потенциал - это наша основная цель сейчас", - добавил Президент.

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