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"Дальнобойность и меткость": Президент заслушал Сырского о пораженных военных объектах в рф

"Дальнобойность и меткость": Президент заслушал Сырского о пораженных военных объектах в рф

Киев  •  УНН

 • 5035 просмотра

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Главком ВСУ Сырский доложил президенту об успешных ударах по военным и топливно-энергетическим объектам рф. Также сообщил о рекордных потерях российской армии в ноябре-декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о пораженных военных объектах на территории рф, которые обеспечивали российскую агрессию. А также о рекордных российских потерях на фронте за ноябрь и декабрь, передает УНН.

Доклад Главкома Сирского. Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли прошлой ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории россии, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей

- написал Зеленский в соцсети.

По его словам, Главком доложил о деталях поражения. "Это именно такие дальнобойность и меткость, которые шаг за шагом возвращают россию к реальности - к реальности того, что войну нужно завершать", - указал Президент.

Как рассказал Зеленский, Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям.

Наиболее горячие - в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы - ноябрь и декабрь - рекордные российские потери", - рассказал глава государства.

Доложил Главком и о ситуации в районах проведения Курской операции. "Максимально уменьшаем российский военный потенциал - это наша основная цель сейчас", - добавил Президент.

В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы россиян в брянской области11 дек. 2024, 08:09 • 11551 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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