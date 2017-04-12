Д.Вовк призвал депутатов поддержать в четверг законопроект о рынке электроэнергии

Он назвал этот законопроект системно важным и добавил, что его принятие влияет на прохождение отопительного сезона.

"Я прошу вас, уважаемые народные депутаты его поддержать в четверг", - заявил Д.Вовк.

Напомним, Рада в четверг вновь рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии.

Как сообщал УНН, 6 апреля Верховная Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии.