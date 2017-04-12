Д.Вовк призвал депутатов поддержать в четверг законопроект о рынке электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк попросил депутатов поддержать в четверг законопроект о рынке электроэнергии. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании, передает корреспондент УНН.
Он назвал этот законопроект системно важным и добавил, что его принятие влияет на прохождение отопительного сезона.
"Я прошу вас, уважаемые народные депутаты его поддержать в четверг", - заявил Д.Вовк.
Напомним, Рада в четверг вновь рассмотрит законопроект о рынке электроэнергии.
Как сообщал УНН, 6 апреля Верховная Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии.