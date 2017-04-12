Д.Вовк закликав депутатів підтримати у четвер законопроект про ринок електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк попросив депутатів підтримати у четвер законопроект про ринок електроенергії. Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні, передає кореспондент УНН.
Він назвав цей законопроект системно важливим і додав, що його ухвалення впливає на проходження опалювальної сезону.
"Я прошу вас, шановні народні депутати його підтримати у четвер", - заявив Д.Вовк.
Нагадаємо, Рада у четвер знову розгляне законопроект про ринок електроенергії.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Верховна Рада не змогла ухвалити закон про ринок електроенергії.