Д.Туск заявил, что его допрос в Варшаве является политической травлей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Варшаве экс-премьер Польши Дональд Туск даст показания в качестве свидетеля по делу о сотрудничестве польской Службы военной контрразведки с ФСБ, он уже заявил, что это является политическим давлением, передает УНН со ссылкой на Радио Польша.
Председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск отправился сегодня, 19 апреля в Варшаву для дачи показаний по делу о сотрудничестве польской Службы военной контрразведки с ФСБ.
Перед выездом Д.Туск заявил, что факт его вызова на допрос носит политический характер.
"Я стал бы исключением, если бы сказал, что в этом деле все честно, и нет политических эмоций и политического настроения. Это элемент политической травли, и ее авторы этого не скрывают", - сказал он.
Добавим, что Дональд Туск отказался отвечать на вопросы журналистов о следствии.
Ранее экс-премьера Польши вызвали на допрос 15 марта, однако он не смог прибыть в столичную прокуратуру, поскольку принимал участие в пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Напомним, в декабря 2016 года стало известно, что в апреле 2010 года, после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М, было заключено соглашение между польской контрразведкой и ФСБ по взаимодействию сторон в борьбе с различными угрозами.