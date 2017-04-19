Д.Туск заявив, що його допит у Варшаві є політичним цькуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Варшаві екс-прем'єр Польщі Дональд Туск дасть свідчення в якості свідка у справі про співпрацю польської Служби військової контррозвідки з ФСБ, він вже заявив, що це є політичним тиском, передає УНН з посиланням на Радіо Польща.
Голова Європейської ради, екс-прем'єр Польщі Дональд Туск відправився сьогодні, 19 квітня до Варшави для надання свідчень у справі про співпрацю польської Служби військової контррозвідки з ФСБ.
Перед виїздом Д.Туск заявив, що факт його виклику на допит носить політичний характер.
"Я став би винятком, якби сказав, що в цій справі все чесно, і що немає політичних емоцій і політичного настрою. Це елемент політичного цькування, і її автори цього не приховують", - сказав він.
Додамо, що Дональд Туск відмовився відповідати на питання журналістів про слідство.
Раніше екс-прем'єра Польщі викликали на допит 15 березня, проте він не зміг прибути в столичну прокуратуру, оскільки брав участь в пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі.
Нагадаємо, в грудні 2016 року стало відомо, що в квітні 2010 року, після авіакатастрофи президентського літака Ту-154М, було укладено угоду між польською контррозвідкою і ФСБ щодо взаємодії сторін в боротьбі з різними загрозами.