Д.Трамп собирается идти на второй срок президентства

"Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз", - сказал он.

Напомним, Б.Обама поддержал акции против Д.Трампа из-за ряда его указов.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что он собирается отменить поправку Джонсона, о запрете участия религиозных групп в агитации за кандидатов на выборах.