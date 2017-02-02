Д.Трамп собирается идти на второй срок президентства
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня президент США Дональд Трамп на молитвенном завтраке, который проводится ежегодно, сказал, что надеется побывать здесь еще 7 раз, передает УНН.
"Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз", - сказал он.
Напомним, Б.Обама поддержал акции против Д.Трампа из-за ряда его указов.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что он собирается отменить поправку Джонсона, о запрете участия религиозных групп в агитации за кандидатов на выборах.